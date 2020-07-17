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В сибирском поселке Мотыгино уволили режиссера, который собирал деньги на ремонт туалета
Сегодня, 15:16
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В сибирском поселке Мотыгино уволили режиссера, который собирал деньги на ремонт туалета

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Администрацию не устроила инициативность худрука, и она не стала продлевать с ним контракт.

Художественного руководителя театра в поселке Мотыгино Красноярского края Дмитрия Туркова уволили после сбора средств на новый туалет для учреждения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Осенью 2020 года режиссер драмтеатра объявил о сборе средств на новый туалет через краудфандинговую платформу. За три дня Туркову удалось собрать необходимые 300 тысяч рублей. Позже худрук принял решение запустить проект по сбору средств на превращение театра в "международный культурный центр". Инициативность Туркова не устроила администрацию, и она не стала продлевать с ним контракт.

Я больше не являюсь художественным руководителем Мотыгинского драматического театра. Наши планы и идеи не совпали с планами и идеями администрации, и мне не продлили контракт.

Дмитрий Турков, экс-режиссер драмтеатра в Мотыгино

Он отметил, что вместе с ним из театра ушли несколько сотрудников. Все собранные деньги, которые не удалось реализовать на развитие театра, Турков отправил проекту "Театр Села" –  его организаторы создают детский театр в Калужской области. В настоящее время режиссер перешел в Няганьский ТЮЗ.

Ранее мы сообщали, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался смягчить приговор актеру Михаилу Ефремову.

Фото: Instagram / teatrmotygino

Теги: дмитрий турков, мотыгино, сбор средств
Категории: Лента новостей, Новости России,

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