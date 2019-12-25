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В Петербурге стартовала выдача второго продуктового набора для льготников 
Сегодня, 11:16
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге стартовала выдача второго продуктового набора для льготников 

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Второй продуктовый набор, как и первый, рассчитан, в отличие от первого, не на 10 дней, а на две недели.две недели детского питания - с 13 по 30 апреля.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге стартовала выдача второго продуктового набора для льготников. Об этом горожане рассказывают в соцсетях. 

Отмечается, что второй продуктовый набор рассчитан не на 10 дней, а на две недели. В продуктовом наборе есть макароны, крупы, масло, соки, консервы, чай и печенье. 

"Вот я получил вторую посылочку. Ого! С таким набором не страшно и дальше сидеть на коронавирусе",

—отмечает петербуржец.

Напомним, что всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов.

Ранее мы сообщали о том, что в супермаркете на Просвещения мужчина пытался украсть 4 батона колбасы.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, продуктовый набор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Общество,

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