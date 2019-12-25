В среду, 15 апреля, стало известно о том, что в Петербурге стартовала выдача второго продуктового набора для льготников. Об этом горожане рассказывают в соцсетях.
Отмечается, что второй продуктовый набор рассчитан не на 10 дней, а на две недели. В продуктовом наборе есть макароны, крупы, масло, соки, консервы, чай и печенье.
"Вот я получил вторую посылочку. Ого! С таким набором не страшно и дальше сидеть на коронавирусе",
—отмечает петербуржец.
Напомним, что всего для школьников предусмотрены 3 вида наборов.
Ранее мы сообщали о том, что в супермаркете на Просвещения мужчина пытался украсть 4 батона колбасы.
Фото:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )