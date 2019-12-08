В сети появился трейлер продолжения "Леденящих душу приключений Сабрины"

Премьера 3 сезона запланирована на 24 января 2020 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил тизер 3 сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

В новом проекте создатели отошли от концепции ситкома 90-х годов и захотели сделать проект-хоррор в духе таких фильмов, как "Ребенок Розмари" и "Изгоняющий дьявола".

Сюжет основан на серии одноименных комиксов. Он повествует о девушке по имени Сабрина, которая в свой шестнадцатый день рождения ведьмой становится ведьмой. В новых сериях от Netflix главная героиня в исполнении Кирнан Шипка продолжит искать баланс между своей темной стороной и местом в мире смертных.

Премьера 3 сезона "Леденящих душу приключения Сабрины" запланирована на 24 января 2020 года.

Ранее мы публиковали трейлер последнего сезона психологического сериала "Родина". В новых сериях офицер ЦРУ переживает стресс после российского плена, но вынуждена вновь вернуться к работе из-за новой власти в стране.



Видео: YouTube / Netflix