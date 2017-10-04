В сети появился трейлер документального фильма о звезде "Форсажа" Поле Уокере

Картина называется "Я - Пол Уокер".

В пятницу, 27 июля в сети появился трейлер документального фильма о погибшей звезде фильма "Форсаж" Поле Уокере. Известно, что киноленту срежиссировал Адриан Бейтенхейс, который известе благодаря ленте "Меня зовут Хит Леджер".

В кинокартине нам расскажут о буднях и карьере Пола Уокера, который трагически погиб в аварии 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. В фильме будут представлены многочисленные интервью с семьей актера, а также с коллегами по цеху. Отметим, что семья Пола любезно предоставила видео из семейного архива.

Зрители смогут увидеть документальный фильм 11 августа этого года.

Фото: КиноПоиск