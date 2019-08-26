В сети появился новый трейлер сериала "Темные начала" Филипа Пулмана

Новое фэнтези снимают по трилогии английского писателя Филипа Пулмана.

Компания BBC показала новый трейлер предстоящего сериала по "Темные начала", снятой по мотивам одноименной трилогии писателя Филипа Пулмана. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале корпорации.

Сюжет телесериала рассказывает историю девочки-сироты Лиры Белаквы, которая живет в мире, где переплетены магия, теология и наука. Однажды некая организация похищает лучшего друга героини, и она вынуждена отправится на его поиски. Отметим, что книжная трилогия заняла 3-е место в списке 200 лучших книг по версии BBC, уступив "Властелину колец" и " "Гордость и предубеждение"

Главные роли в сериале исполнили Рут Уилсон, Джеймс МакЭвой, Лин-Мануэль Миранда, Кларк Питерс и другие. Режисеером выступил Том Хупер , который известен своей работой "Король Говорит", номинированной на премию Оскар-2011.

Выход "Темных начал" запланирован на осень 2019 года. Первый сезон будет насчитывать 8 серий.

Ранее мы публиковали первый снимок со съемок фильма "101 долматинца", где показали главную злодейку в исполнении Эммы Стоун.

Видео: YouTube/BBC