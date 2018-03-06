В сети появилось видео задержания неадекватного мужчины в Ростове-на-Дону, который бросался на людей с ножом

Сегодня вечером неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих на Стачки.

Сегодня вечером, 6 марта, неадекватный мужчина бросался на прохожих с ножом.

В социальных сетях Ростова-на-Дону сообщили, что неизвестный мужчина, вооруженный ножом, бросался на людей. По словам очевидцев, неадекват задел двух человек, их увезли на машине в больницу. А затем он набросился на человека, который пытался успокоить нападавшего. Мужчина был весь в крови и упал.

Затем к месту происшествия приехали несколько нарядов правоохранителей и вели с ним переговоры. В социальных сетях опубликовали видео задержания. На кадрах видео видно, что за спиной злоумышленника открывается дверь, из нее выходит мужчина в штатском и ударяет палкой по голове. Мужчина с ножом падает и его скручивает полиция.

По официальным данным ранения получил один человек. Он находится в больнице, состояние его оценивается, как удовлетворительное. С нападавшим ведет работу полиция, выясняя все обстоятельства и мотивы.

Видео и фото: ВК, Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону