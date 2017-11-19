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nadiputintseva
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В сети появилось видео стрельбы в одном из клубов города Ленинск-Кузнецкий

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В результате стрельбы один человек погиб и двое были ранены.

В ночь на 19 ноября в Кемеровской области произошла трагедия, унесшая жизнь человека. Один из буйных посетителей клуба Liberty устроил стрельбу на входе в заведение. Двое человек ранены. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

По информации "Кузбасс сегодня" стрельбу в клубе устроили пьяные посетители, которых за драку попросили покинуть заведение. 31-летнего мужчине не понравилось такое отношение, и он дошел до своей машины, взяв оттуда ружье. Вернувшись, он открыл стрельбу по охранникам. В результате происшествия погиб 25-летний кемеровчанин, молодой человек и девушка получили ранения.

Оперативникам удалось задержать участников перестрелки. Их обнаружили через пару часов в соседнем городе Полысаево. У злоумышленника изъяли охотничье ружье без документов. В отношении уже судимого мужчины заведено дело по статье "Убийство". 

Видео: Кузбасс Сегодня

 

Теги: видео стрельба , новости россии , происшествия , стрельба в клубе
Категории: Происшествия Новости России

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