В сети появилось видео столкновения полицейской машины с девочкой

После полученных травм пострадавшую доставили в реанимацию.

Видеорегистратор зафиксировал страшные кадры ДТП на пересечении проспекта Обуховской Обороны и улицы Шелгунова, где накануне сотрудник ДПС сбил девочку на велосипеде.

На видео попал момент, как полицейская машина выезжает с мигалками на красный свет, проезжает пешеходный переход, а на второй "зебре" сбивает ничего не подозревающую велосипедистку, которая в этот момент пересекает дорогу. К концу записи видно, как к девочке сразу подбегают для оказания первой помощи.

Напомним, что девочка была сбита 18-го сентября в районе 17-ти часов, а после происшествия была отвезена в реанимацию с тяжелыми травмами.

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