В сети появилось видео смертельного ДТП в Ленобласти: погиб мужчина и мальчик 3-х лет

Пострадавших в аварии в деревне Трегубово госпитализировали.

На трассе Санкт-Петербург - Москва ДТП, в результате которого погиб мужчина и ребёнок 3-х лет. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Авария произошла днём 1 мая в деревне Трегубово. В результате аварии два пассажира Ford, мужчина и 3-летний ребёнок, скончались на месте происшествия. Водителя этого автомобиля, женщину в тяжёлом состоянии, а также водителя Range Rover, мужчину с переломом ноги, госпитализировали в Чудовскую ЦРБ. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, также выехали следователи

Сообщается, что из-за ДТП движение транспорта в обе стороны было затруднено. К томе же на месте происшествия ведутся работы по ремонту моста.

На видео можно заметить, что из-за ремонта дороги, два легковых автомобиля врезались в фуру, которая ехала на встречу.

Видео: Мегаполис