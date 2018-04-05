В сети появилось видео с места смертельной аварии под Саратовом, где погибли три молодых парня

Ночью на Песчано-Уметском тракте ВАЗ-2110 вылетела на встречку и врезалась в грузовик.

Сегодня ночью, 5 апреля, на Песчано-Уметском тракте в Саратовской области произошло серьезное ДТП, в котором три человека погибли, еще двое попали в больницу.

На дороге между городами Саратов и Воронеж лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и большегруз "Вольво" с полуприцепом. Сообщается, что легковушка выехала на встречку. Водитель фуры из Украины заметил, что на него несется легковушка слишком поздно, избежать столкновения не удалось. В результате мощного удара легковой автомобиль сильно деформировало. Водитель и два пассажира погибли на месте ДТП. Еще два пассажира отечественного авто с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Всем, кто находились в легковушке, было от 23-25 лет. В некоторых СМИ есть информация, что водителю ВАЗ было 33 года, пассажирам около 25 лет. Водителю фуры 29 лет.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Сегодня ранее Piter.TV публиковал видео с места еще одной смертельной аварии возле Красной Поляны в Сочи.

Видео: ВК, Саратов Life