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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент прорыва дамбы в Бразилии

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Из-за прорыва дамбы погиб 121 человек, еще 226 пропали без вести.

На востоке Бразилии 25 января произошел прорыв дамбы на шахте Коррего ду Фейжао. Однако, только недавно в сети была опубликована запись с камер видеонаблюдения, где виден момент обрушения оползня. Об этом сообщается на портале kurier.at.

Оползень обрушился дома, расположенные неподалеку. Дома с животными и людьми накрыло волной. По данным на 2 февраля, число погибших достигло 121 человека. Еще 226 человек пропали без вести.

В общей сложности, около двенадцати миллионов кубических метров ила разлилось  на площади около 290 га.


Фото и видео: EnigmAnónimo Noticias/ Youtube 
 

Теги: оползень, прорыв дамбы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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