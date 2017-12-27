В сети появилось видео момента аварии под Челябинском, где от удара через стекло вылетел ребенок

В социальных сетях опубликовано видео момента столкновения двух автомобилей в Челябинской области, которое записал видеорегистратор.

Жуткое ДТП произошло накануне, 8 января в Челябинской области.

Приблизительно в половине третьего дня на автодороге Пласт - Варламово автомобиль "Деу Матиз" зацепил снежную обочину и потерял управление. В результате машину вынесло на встречку, где и произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2115. После удара иномарку вынесло в кювет, а отечественное авто развернуло на 180 градусов.

Во время удара ребенок, который находился в салоне малолитражки, вылетел через стекло на обочину. На опубликованных кадрах видно, что ребенок пытается самостоятельно встать. Сообщается, что малыш сломал нос, его мать получила травмы. О состоянии водителя ВАЗ 2115 и его пассажирах не сообщается, но на видео видно, что они пытаются выйти из искореженного автомобиля.

Видео: ВК, Дмитрий Трошин