В сети появилось видео, как парень дарит девушке цветок с памятника участникам ВОВ в Красноярске: СК начал проверку

Молодая пара сняла видео, в котором СК увидел признаки реабилитации нацизма.

В Красноярске СК начал проверку видео, на котором молодой человек взял цветок с памятника участникам Великой отечественной войны и подарил его девушке.

На записи нескольких Stories из Instagram можно наблюдать, как парень подходит к памятнику "Журавли моей славы" в сквере Победителей в Красноярске, берёт гвоздику с постамента и дарит его девушке, вставая на колено. Всё бы ничего, да вот только в продолжении видео молодая пара едет в автобусе и это сопровождается такими фразами: "Знаете, как пахнут деды? Дай-ка дедов понюхаю" и нюхает подаренную гвоздику.

Молодые люди оскорбительно отзываются о ветеранах. Заявили в СК

СК увидел в действиях молодых людей признаки реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

В связи с тем, что в действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю принято решение о проведении по данному факту проверки. Пояснили в СК

Видео: Instagram / z.tommy.z