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В сети опубликовано видео смертельной поножовщины в ТЦ в Сургуте

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В ТЦ "Аура" (город Сургут) мужчина зарезал ножом мужчину на глазах у десятков людей.

10 марта посетители и работники ТЦ "Аура" в Сургуте стали невольными свидетелями жесткого убийства мужчины.

Сообщается, что ЧП произошло около 10 утра 10 марта. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин достал нож и нанес несколько смертельных ранений знакомому 25-летнему мужчине. Молодой человек от полученных ран скончался на месте. После чего преступник скрылся, но вскоре пришел с признательными показаниями. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

СУ СК РФ по ХМАО

Сейчас появилось видео с камер наблюдения ТЦ "Аура". На опубликованном видео видно, что один из мужчин пытается убежать от второго, но падает. Мужчина с ножом настигает в углу парфюмерного магазина жертву и наносит несколько ударов ножом.

Видео: ВК, Регион-86 | Сургут

Теги: видео момента , жесть , сургут , убийство
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

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