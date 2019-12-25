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В сети опубликовали фото с последствиями пожара в квартире на Английской улице в Кудрово
Сегодня, 14:18
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nadezhda_sib

В сети опубликовали фото с последствиями пожара в квартире на Английской улице в Кудрово

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Теперь квартира не пригодна для проживания.

Пользователь социальных сетей рассказал о последствиях пожара, который произошел 23-го декабря в жилом в доме в Кудрово. В результате ЧС серьезно пострадала одна квартира — та, в которой и произошло возгорание. Хозяину пришлось искать новое временное место жительства.

Напомним, инцидент произошел в доме №5 по Английской улице. Загорелась однокомнатная квартира на одном из верхних этажей. Сотрудники МЧС по Ленобласти эвакуировали 25 жильцов. Хозяина в тот момент не было дома. 

Ущерб предстоит оценить экспертам. По словам автора поста, квартира находится в "Ипотеке". В результате пожара никто не пострадал. 

Фото: VK / "Жизнь в Кудрово" / Павел Демин

Теги: пожар, пожар в кудрово, последствия пожара
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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