В сети опубликовали фото с последствиями пожара в квартире на Английской улице в Кудрово

Теперь квартира не пригодна для проживания.

Пользователь социальных сетей рассказал о последствиях пожара, который произошел 23-го декабря в жилом в доме в Кудрово. В результате ЧС серьезно пострадала одна квартира — та, в которой и произошло возгорание. Хозяину пришлось искать новое временное место жительства.

Напомним, инцидент произошел в доме №5 по Английской улице. Загорелась однокомнатная квартира на одном из верхних этажей. Сотрудники МЧС по Ленобласти эвакуировали 25 жильцов. Хозяина в тот момент не было дома.

Ущерб предстоит оценить экспертам. По словам автора поста, квартира находится в "Ипотеке". В результате пожара никто не пострадал.

Фото: VK / "Жизнь в Кудрово" / Павел Демин