Baza: в самолете, летевшем из Египта в Самару, нашли тело россиянина

Пассажир совершил суицид в туалете воздушного судна.

На борту самолета, следовавшего рейсом "Шарм-эль-Шейх – Самара", обнаружили мертвым гражданина России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Тело 48-летнего мужчины было обнаружено в туалете воздушного судна во время полета. Труп обнаружили стюардессы. Как оказалось, пассажир совершил самоубийство. Ему пытались оказать первую помощь другие присутствующие на борту самолета, однако мужчина был уже мертв.

Воздушное судно следовало в Самару через Каир. Но тело пассажира было решено оставить в самолете для отправки на территорию РФ. Труп поместили в багажный отсек.

Борт приземлился в пункте назначения с опозданием в несколько часов.

Ранее пьяные россияне обматерили полицейских в самолете и попали на видео.

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