В саду дома Пеля вновь заработал дореволюционный фонтан

В советское время скульптура с фонтана была убрана.

В саду Дома Пеля на Литейном проспекте, 46, восстановили дореволюционный фонтан. Он остался чуть ли не единственным дворовым фонтаном тех лет, который продолжает свою работу и сейчас.

Сад у дома был разбит в 1910-х, архитектором выступил Александр Хренов. Сам фонтан овальный, в центре стоит бронзовая скульптура девушки, которая пропала в советское время.

В 2015 году Водоканал Санкт-Петербурга пообещал фонтан восстановить. Основные работы прошли этой весной, а буквально на днях фонтан стал снова работать.

Фото: открытые источники