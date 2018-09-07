В саду дома Пеля вновь заработал дореволюционный фонтан

В саду Дома Пеля на Литейном проспекте, 46, восстановили дореволюционный фонтан. Он остался чуть ли не единственным дворовым фонтаном тех лет, который продолжает свою работу и сейчас.
Сад у дома был разбит в 1910-х, архитектором выступил Александр Хренов. Сам фонтан овальный, в центре стоит бронзовая скульптура девушки, которая пропала в советское время.
В 2015 году Водоканал Санкт-Петербурга пообещал фонтан восстановить. Основные работы прошли этой весной, а буквально на днях фонтан стал снова работать.
Фото: открытые источники
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