Джордже Симион призвал Диану Бузояну уйти в отставку.

Лидер оппозиционного "Альянса за объединение румын" Джордже Симион призвал местного министра окружающей среды, водных ресурсов и лесов Диану Бузояну уйти в отставку и не обвинять Россию в проблемах с питьевой водой в стране. Соответствующее заявление иностранный парламентарий сделал, выступая с трибуны Палаты депутатов. Официальная трансляция мероприятия велась на YouTube-канале нижней палаты законодательного органа страны. Депутат от Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию, Грациела Гаврилеску тоже раскритиковала профильного министра и выразила надежду, что та возьмет на себя ответственность за чрезвычайную ситуацию и уйдет в отставку.

Вам не место в этом министерском кресле. Это не вина экстремистов, не вина россиян, как вы пытались представить ранее, а ваша собственная некомпетентность. Вам там точно не место, и многие со мной согласны. Джордже Симион, оппозиционер в Румынии

Во время выступления самой Бузояну оппозиционные политики начали освистывать ее и скандировали "В отставку". Министр заметила, что не собирается покидать свой должностной пост, а поведения оппонентов ее не запугает. Чиновница уверена, что сделала все от нее зависящее для того, чтобы в кратчайшие сроки наладить подачу воды гражданам. Она призвала переадресовать все вопросы касательно проблемы органам местной власти.

Напомним, что чрезвычайная ситуация в местных уездах Прахова и Дымбовица возникла из-за повышения уровня воды в реках и их заиления в результате обильных дождей, зафиксированных в последние дни. Эти обстоятельства привели к высокой замутненности в водохранилище Палтинул. В результате ситуация не позволяет провести очистку объекта для получения питьевой воды населению, что сказалось на остановке водоснабжения в ночь на 30 ноября. В результате свыше 100 тысяч жителей Румынии остались без питьевой воды. Дополнительно власти страны приостановили работу электростанции в коммуне Бразь. Там производится производится около десяти процентов от всей румынской электроэнергии.

МЭА: cанкции против "Роснефти" и "Лукойла" создают риски, выходящие за пределы РФ.

Фото и видео: YouTube / B1