Жертвой стал Михаил Черницкий.

В российском городе застрелили заместителя мэра. Об этом рассказали журналисты Telegram-канала Baza. По данным СМИ, инцидент произошел в городе Новоуральск. Жертвой стал чиновник Михаил Черницкий. Его убили в ночь на 28 ноября.

Представители Следственного комитета нашли оружие, из которого был застрелен Черницкий. на данный момент заказной характер преступления не прослеживается. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

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Фото: Piter.tv, Telegram-канала BAZA