В петербургском роддоме на матерей с детьми обрушилась штукатурка

Ремонтные работы проводятся прямо над палатами, в которых лежат роженицы.

Во вторник, 15 июня, в 16-м роддоме на Малой Балканской улице произошел неприятный инцидент. В нескольких палатах на рожениц с детьми начала сыпаться штукатурка. Об этом пишет "Фонтанка".

На данный момент на третьем этаже роддома идет ремонт. Этажом ниже расположено послеродовое отделение, где лежат мамы с детьми.

Стала обсыпаться штукатурка кусками, еле успели вынести детей. Персонал тут тоже в шоке, и в коридоре, и по бокам тоже сыпалось. Только остается убирать. Рассказала одна из пациенток роддома

В пресс-службе Комитета по здравоохранению заявили, что в курсе ситуации. Сейчас матерей с детьми переселяют в другие палаты, над которыми не ведутся ремонтные работы.

Стараются неудобства свести к минимуму. При ремонтах они, увы, неизбежны. Уточнили в Смольном

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