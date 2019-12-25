В петербургском роддоме на матерей с детьми обрушилась штукатурка

Во вторник, 15 июня, в 16-м роддоме на Малой Балканской улице произошел неприятный инцидент. В нескольких палатах на рожениц с детьми начала сыпаться штукатурка. Об этом пишет "Фонтанка".
На данный момент на третьем этаже роддома идет ремонт. Этажом ниже расположено послеродовое отделение, где лежат мамы с детьми.
Стала обсыпаться штукатурка кусками, еле успели вынести детей. Персонал тут тоже в шоке, и в коридоре, и по бокам тоже сыпалось. Только остается убирать.
Рассказала одна из пациенток роддома
В пресс-службе Комитета по здравоохранению заявили, что в курсе ситуации. Сейчас матерей с детьми переселяют в другие палаты, над которыми не ведутся ремонтные работы.
Стараются неудобства свести к минимуму. При ремонтах они, увы, неизбежны.
Уточнили в Смольном
Ранее мы писали, что на голову женщине на улице Пирогова упала плитка с фасада.
Фото: pixabay.com
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