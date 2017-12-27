Погиб младенец и 10 человек пострадали в Рио-де-Жанейро: Водитель въехавший в толпу заявил, что страдает эпилепсией

Появилась информация, что водитель сообщил, что страдает эпилепсией.

Жуткая трагедия произошла вечером на набережной знаменитого пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро.

В половине девятого вечера (в 1.30 по мск) автомобиль врезался в гуляющих на набережной людей. В результате наезда пострадали 10 человек. 8-месячный малыш от полученных травм скончался. Полиция задержала водителя. Им оказался 41-летний Антонио Алмейда. Он заявил правоохранителям, что страдает эпилепсией. Но полиция проверит эту версию. Мужчину проверят на наличие в крови алкоголя.

10 пострадавших получили ранения различной тяжести. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

Видео: YouTube/AFP news agency