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Вчера, 13:23
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Погиб младенец и 10 человек пострадали в Рио-де-Жанейро: Водитель въехавший в толпу заявил, что страдает эпилепсией

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Появилась информация, что водитель сообщил, что страдает эпилепсией.

Жуткая трагедия произошла вечером на набережной знаменитого пляжа  Копакабана в Рио-де-Жанейро.

В половине девятого вечера (в 1.30 по мск) автомобиль врезался в гуляющих на набережной людей. В результате наезда пострадали 10 человек. 8-месячный малыш от полученных травм скончался. Полиция задержала водителя. Им оказался 41-летний Антонио Алмейда. Он заявил правоохранителям, что страдает эпилепсией. Но полиция проверит эту версию. Мужчину проверят на наличие в крови алкоголя.

10 пострадавших получили ранения различной тяжести. Все они были доставлены в медицинские учреждения. 

 

Видео: YouTube/AFP news agency

Теги: авто въехало в толпу , в мире , погиб ребенок , рио-де-жанейро
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Мировые новости

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