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У петербуржца отобрали 60 тысяч долларов в пивной на проспекте Наставников
Сегодня, 9:36
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Cherepanov

У петербуржца отобрали 60 тысяч долларов в пивной на проспекте Наставников

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Мужчина собирался купить на личные сбережения биткоины.

В четверг, 22 августа, в Красногвардейском районе двое преступников отобрали у петербуржца 60 тыс. долларов. Инцидент случился около 16:20 в пивном ресторане на проспекте Наставников. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По словам 33-летнего потерпевшего, к его столику подошли мужчины "восточной" внешности, которые были одеты в черные куртки, синие джинсы и кепки. Они забрали у него деньги и скрылись. Ограбленный мужчина позвонил полицейским, которые привезли в ресторан служебную собаку по кличке Трамантана. К сожалению, ищейка не смогла взять след злоумышленников.

Отметим, что потерпевший петербуржец нигде не работает. Он рассказал, что собирался купить на личные сбережения биткоины.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на платной парковке на Варшавской улице сгорели BMW и Land Rover.

Фото: Pixabay

Теги: биткоины, красногвардейский район, ограбление, проспект наставников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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