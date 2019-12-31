В развитие информсистемы ЕКП в 2020 г. планируется вложить 184,4 млн рублей

Прием заявок на участие в конкурсе на определение исполнителя работ завершится 23 июля.

В развитие государственной информационной системы "Единая карта петербуржца" в 2020 году планируется вложить 184,4 миллиона рублей. Соответствующую закупку разместил комитет по госзаказу Северной столицы.

Предстоящие работы необходимы для повышения качества предоставления госуслуг, улучшения эффективности управления в городе. Они будут проводиться со дня заключение контракта до 4 декабря.

Заявки от фирм, желающих реализовать проект, принимаются до 23 июля. Финансирование предоставляет бюджет Петербурга.

В минувшем году результатом аналогичной закупки стало заключение контракта на 183 миллиона рублей с АО "Аиса ИТ-сервис".

Как сообщало ранее Piter.tv, по "Единой карте петербуржца" стала доступна скидка на медицинский онлайн-сервис.

Фото: ekp.spb.ru