В районах "зеленой" зоны Ленобласти перестали ограничивать число посетителей в кафе и кинотеатрах

Схожие изменения коснулись и "желтой' зоны.

С субботы, 12 сентября, в Ленинградской области начинают действовать новые послабления ограничений по коронавирусу для предприятий общепита, кинотеатров и детских развлекательных центров. В частности, в "зеленой" и "желтой" зонах полностью снято ограничение на количество посетителей этих заведений. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Постановление об отмене нескольких ограничений подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Согласно документу, в "желтой" зоне откроются торговые зоны, площадь которых ранее считалась недостаточной для работы. Тем не менее, их заполняемость все еще должна остаться на уровне не более одного человека на 4 квадратных метра.

Нововведения есть и для "красной" зоны – там существует запрет на посещение массовых мероприятий несовершеннолетними.

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