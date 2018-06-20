В пятницу жителей Ленобласти ожидают потепление до +14 и порывы ветра до 15 м/с

Синоптики региона также прогнозируют сильную гололедицу на областных трассах.

На территории 47 региона завтра, в пятницу, 29 марта, синоптики обещают резкое потепление до + 14 градусов, а также порывы сильного ветра до 15 метров в секунду. Об этом информирует управление ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Завтра, 29 марта 2019 года, в Ленинградской области ожидается ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность. Ночью в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днём местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 гр., днём +6…+11 гр., местами до +14 гр.

Синоптики региона также прогнозируют сильную гололедицу на областных трассах и предупреждают жителей Ленобласти об опасности выходить на лед.

Источник: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Фото: @kamenitskaia