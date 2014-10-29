В пустыне ОАЭ нашли залитые бетоном останки пропавших Романа и Анны Новак

Следствие подтвердило обнаружение тел супругов Новак после их исчезновения в Эмиратах.

В Объединённых Арабских Эмиратах обнаружены останки Романа Новака и его жены, которые числились пропавшими после похищения. По данным источника, знакомого с ходом расследования, тела супругов были залиты в бетон и найдены в ноябре. Сейчас рассматривается вопрос о передаче останков в Россию для проведения экспертиз и последующего захоронения, передает КП-Петербург.

Роман Новак проживал в Санкт-Петербурге. Перед 2020 годом он занимался предпринимательской деятельностью и вел роскошный образ жизни. Позднее установлено, что он причастен к мошенничеству и обманул инвесторов двух проектов на сумму 7 миллионов рублей. Новак был осужден на шесть лет лишения свободы, однако освободился досрочно. После выхода из колонии он вместе с женой уехал в ОАЭ, где представлялся разработчиком сервисов для обмена криптовалюты и называл себя "другом Павла Дурова". По данным источников, он мог причинить ущерб разработчикам и инвесторам на сумму около 500 миллионов долларов.

Следствие предполагает, что трое мужчин, среди которых бывший сотрудник полиции, под видом обсуждения инвестиционного проекта пригласили супругов на арендованную виллу. Там Новака и его жену подвергли пыткам, требуя доступ к криптовалютным активам. Денег у задержанных не обнаружено. Предполагается, что возможные денежные средства могли быть переведены третьему лицу, которое могло организовать преступление.

Ранее были названы личности подозреваемых в убийстве криптоинвестора Романа Новака и его жены в Дубае.

Фото: Piter.TV