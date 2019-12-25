В Центре психического здоровья открылась ярмарка ремесел

На ярмарке представлены изделия, созданные руками пациентов.

В пункте вакцинации, который располагается в Центре психического здоровья на Васильевском острове, начала работу ярмарка ремесел, сообщает издание "Невские новости".

Посетители и те, кто пришел сделать прививку, смогут приобрести сувениры, плетеные корзины, игрушки, тисненые блокноты, 3D-календари, настенные часы, предметы сервировки и многое другое, сделанное руками пациентов, которые проходят в мастерских психдиспансера трудовую реабилитацию.

По словам главного врача центра Владимира Дутова, задача заключалась в том, чтобы организовать свободное время пациентов и вернуть им навыки производства, например навык мелкой моторики.

Отмечается, что специально для этого в центре закупили высокотехнологичное оборудование, которого нет ни в одном из учреждений психиатрического профиля в стране и благодаря которому пациенты могут сделать красивые и качественные изделия.

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Фото: "Невские новости"