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В Центре психического здоровья открылась ярмарка ремесел
Сегодня, 9:30
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В Центре психического здоровья открылась ярмарка ремесел

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На ярмарке представлены изделия, созданные руками пациентов.

В пункте вакцинации, который располагается в Центре психического здоровья на Васильевском острове, начала работу ярмарка ремесел, сообщает издание "Невские новости".

Посетители и те, кто пришел сделать прививку, смогут приобрести сувениры, плетеные корзины, игрушки, тисненые блокноты, 3D-календари, настенные часы, предметы сервировки и многое другое, сделанное руками пациентов, которые проходят в мастерских психдиспансера трудовую реабилитацию.

По словам главного врача центра Владимира Дутова, задача заключалась в том, чтобы организовать свободное время пациентов и вернуть им навыки производства, например навык мелкой моторики. 

Отмечается, что специально для этого в центре закупили высокотехнологичное оборудование, которого нет ни в одном из учреждений психиатрического профиля в стране и благодаря которому пациенты могут сделать красивые и качественные изделия.

Ранее мы писали, что пять беременных женщин с COVID-19 умерли в Петербурге в 2021 году.

Фото: "Невские новости"

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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