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В прошлом году на развитие транспортной системы Петербурга выделили почти 290 млрд
Сегодня, 18:41
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В прошлом году на развитие транспортной системы Петербурга выделили почти 290 млрд

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По словам губернатора города, деньги направляют на строительство и ремонт дорог, трамвайных путей, метро.

В прошлом году на развитие транспортной системы Петербурга выделили свыше 284 млрд рублей. Из них бюджетные – 236, 8 млрд рублей. Об этом завил глава комтранса Валентин Енокаев. 

По словам губернатора города, деньги направляют на строительство и ремонт дорог, трамвайных путей, метро. Он добавил, что город каждый год выделяет средства на выполнение программы. Привлекаются также федеральные и внебюджетные финансы.

Ранее чиновники Смольного проиграли суд ветеранам боевых действий. Иск подавали из-за отказа чиновников предоставлять дачные участки в аренду без проведения торгов.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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