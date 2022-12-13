В прошлом году на развитие транспортной системы Петербурга выделили почти 290 млрд

По словам губернатора города, деньги направляют на строительство и ремонт дорог, трамвайных путей, метро.

В прошлом году на развитие транспортной системы Петербурга выделили свыше 284 млрд рублей. Из них бюджетные – 236, 8 млрд рублей. Об этом завил глава комтранса Валентин Енокаев.

По словам губернатора города, деньги направляют на строительство и ремонт дорог, трамвайных путей, метро. Он добавил, что город каждый год выделяет средства на выполнение программы. Привлекаются также федеральные и внебюджетные финансы.

Ранее чиновники Смольного проиграли суд ветеранам боевых действий. Иск подавали из-за отказа чиновников предоставлять дачные участки в аренду без проведения торгов.

Фото: Piter.tv