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В продуктовый набор для многодетной семьи попали соусы и каши для младенцев
Сегодня, 21:03
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nadezhda_sib

В продуктовый набор для многодетной семьи попали соусы и каши для младенцев

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При этом детей младше 2 лет в семье женщины нет.

В продуктовый набор для детей из многодетных семей попали каши для младенцев и соусы. Об этом Piter.TV рассказала жительница Курортного района Петербурга.

Женщина рассказала о том, что в ее семье 4 ребенка, трое из них являются несовершеннолетними. Она обратилась в социальный отдел Курортного района, чтобы получить поддержку многодетной семье. Однако продуктовый набор неприятно поразил петербурженку. 

Кроме того, женщина обратила внимание на то, что у некоторых продуктов срок годности истекает уже в мае этого года. 

Ранее Piter.TV показал, как выглядит продуктовый набор для льготников

Фото: читательница Piter.TV 

Теги: курортный район, продуктовый набор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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