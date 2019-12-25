В продуктовый набор для многодетной семьи попали соусы и каши для младенцев

При этом детей младше 2 лет в семье женщины нет.

В продуктовый набор для детей из многодетных семей попали каши для младенцев и соусы. Об этом Piter.TV рассказала жительница Курортного района Петербурга.

Женщина рассказала о том, что в ее семье 4 ребенка, трое из них являются несовершеннолетними. Она обратилась в социальный отдел Курортного района, чтобы получить поддержку многодетной семье. Однако продуктовый набор неприятно поразил петербурженку.

Кроме того, женщина обратила внимание на то, что у некоторых продуктов срок годности истекает уже в мае этого года.

Ранее Piter.TV показал, как выглядит продуктовый набор для льготников.

Фото: читательница Piter.TV