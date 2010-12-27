Перед профессиональным праздником инспекторы госпожнадзора Ленобласти подвели итоги полугодия

За прошедшие полгода в Ленинградской области произошло 1449 пожаров. Из них спасли 401 человека.

Вчера, 17 июля, в Кузьмоловском Доме культуры прошло собрание, посвящённое подведению итогов деятельности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник Управления Сергей Платонов начал с поздравления коллег с наступающей 91-ой годовщиной образования государственного пожарного надзора, после перед слово своим заместителям.

Так Евгений Гусельников сообщил о том, что за прошедшие полгода в Ленинградской области произошло 1449 пожаров, в которых был спасен 401 человек. В 2017 году за такой же промежуток времени произошло 1460 пожаров, из которых были спасены 327 человек.

Стабильное снижение количества пожаров и увеличение числа спасённых в них - это вклад каждого из нас в обеспечение безопасности Ленинградской области. Евгений Гусельников, замначальника Управления МЧС по региону

Александр Дёгтев сообщил о том, что было проведено 1313 проверок и более сорока тысяч профилактических мероприятий с охватом более трёхсот тысяч человек. Беседы проводят с дачниками, с ребятами в детских лагерях, с жителями Ленобласти.

Мы стремимся к тому, чтобы воспитать культуру пожаробезопасного поведения в каждом жителе и госте нашего региона. Александр Дёгтев, замначальника Управления МЧС по региону

После официальной части состоялось наградили лучших сотрудников МЧС и ветеранов.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области