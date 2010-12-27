В преддверии празднования 92-й годовщины Ленобласти Александр Дрозденко наградил представителей Выборгского района

За достигнутые успехи, многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA-2018 благодарность от Президента РФ вручена Валерию Савинову - главе администрации МО "Рощинское городское поселение".

В преддверии празднования 92-й годовщины Ленобласти в Доме правительства состоялась церемония награждения жителей, внесших значительный вклад в развитие региона и страны в целом.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в торжественной обстановке вручил присутствующим государственные и региональные награды.

Среди награжденных прозвучали имена представителей Выборгского района.

За достигнутые успехи, многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA-2018 благодарность от Президента РФ вручена Валерию Савинову - главе администрации МО "Рощинское городское поселение".

"Большая честь получить столь высокую награду, - сказал Валерий Савинов. – Это общая заслуга всех тех, кто неустанно трудится на благо Выборгского района".

Знака отличия Ленинградской области "За вклад в развитие Ленинградской области" удостоены заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин и председатель совета "Рощинского потребительского общества" Геннадий Барабанов.

Также благодарностью губернатора Александра Дрозденко за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм были отмечены депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от Выборгского района Павел Воробьев и Валерия Коваленко.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО