В Петербурге в преддверии новогодних праздников проверки антиковидных требований проводятся ежедневно

По поручению губернатора Александра Беглова сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) ежедневно проводят проверки соблюдения антиковидных требований в сфере торговли, общепита, предоставления услуг. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Впереди – новогодние праздники. Как мы их встретим - с минимум ограничений или с ужесточением санитарных требований, зависит от нашей общей ответственности.
Александр Беглов, губернатор
За неделю специалисты комитета проверили 89 магазинов, 35 кафе и ресторанов, 18 объектов по предоставлению услуг в девяти районах Петербурга. Большинство предприятий соблюдают антиковидные требования. Из 142 организаций нарушения выявлены в 14.
Нарушения связаны с отсутствием или использованием некорректного QR-кода организации. В единичных случаях не было СИЗов у сотрудников. В трёх заведениях общепита не соблюдался запрет на работу в ночное время.
Нарушителям грозит штраф для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в случае причинения вреда здоровью человека – до миллиона рублей.
Ранее Лисовец предположил, что нагрузка на поликлиники увеличится из-за штамма коронавируса "омикрон".
Фото: pexels
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