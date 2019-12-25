В Петербурге в преддверии новогодних праздников проверки антиковидных требований проводятся ежедневно

За неделю специалисты комитета проверили 89 магазинов, 35 кафе и ресторанов, 18 объектов по предоставлению услуг в девяти районах Петербурга.

По поручению губернатора Александра Беглова сотрудники Комитета по контролю за имуществом (ККИ) ежедневно проводят проверки соблюдения антиковидных требований в сфере торговли, общепита, предоставления услуг. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Впереди – новогодние праздники. Как мы их встретим - с минимум ограничений или с ужесточением санитарных требований, зависит от нашей общей ответственности. Александр Беглов, губернатор

За неделю специалисты комитета проверили 89 магазинов, 35 кафе и ресторанов, 18 объектов по предоставлению услуг в девяти районах Петербурга. Большинство предприятий соблюдают антиковидные требования. Из 142 организаций нарушения выявлены в 14.

Нарушения связаны с отсутствием или использованием некорректного QR-кода организации. В единичных случаях не было СИЗов у сотрудников. В трёх заведениях общепита не соблюдался запрет на работу в ночное время.

Нарушителям грозит штраф для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в случае причинения вреда здоровью человека – до миллиона рублей.

Ранее Лисовец предположил, что нагрузка на поликлиники увеличится из-за штамма коронавируса "омикрон".

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