Сотрудники водной полиции Петербурга присоединились к ежегодной акции "Полицейский Дед Мороз"

Транспортные полицейские поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками и пожелали успехов, хороших друзей и крепкого здоровья.

Сотрудники водной полиции Петербурга присоединились к Всероссийской акции МВД России "Полицейский Дед Мороз". При поддержке Общественного совета при линейном отделе МВД на водном транспорте полицейские провели дистанционный видео-урок для учащихся 4 и 6 классов №113 школы Приморского района. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД РОССИИ по СЗФО.

В видеоуроке старший юрисконсульт правового направления Мария Коваленко и старший инспектор группы по исполнению административного законодательства Анастасия Васекина рассказали детям об опасности выхода на лед, в чем заключается работа транспортной полиции, а также показали мультфильмы о правилах безопасности вблизи водоёмов и транспортной инфраструктуры.

Ребят познакомили с волшебным письмом от "Полицейского деда Мороза": в послании прописали правила, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях. Например, что пароли от соцсетей нельзя хранить в открытом доступе.

Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО