Хуснуллин: рост производительности труда на стройке на 20% поможет заменить миллион рабочих

Цифровизация может кардинально поменять строительную отрасль страны, уверен вице-премьер.

Повышение производительности труда на 20 процентов в строительной отрасли поможет высвободить один миллион рабочих. Такое мнение выразил в интервью ТАСС вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время страна испытывает дефицит кадров, что является одним из главных сдерживающих факторов в отечественной экономике. Хуснуллин уверен, что цифровизация поможет получить эффект, который кардинально изменит всю отрасль.

В первую очередь, должна повыситься производительность труда. Если она вырастет на 10%, на стройках потребуется на полмиллиона человек меньше. <...> Поднимем производительность на 20% - высвободим уже миллион строителей. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Кроме того, для повышения производительности труда Хуснуллин предложил срезать на треть документооборот. По его мнению, уменьшение бюрократических операций в строительной сфере, включая сокращение сроков оформления документов, позволит экономить до двух триллионов рублей ежегодно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна достигла в 2021 году рекордных показателей в строительстве.

Видео: Youtube / ТАСС