В правительстве РФ назвали причины роста цен на продукты

На это повлияли несколько факторов, о которых говорят экономисты.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко названа причины роста стоимости продуктов. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Абрамченко отметила, что на это повлияли несколько факторов, о которых говорят экономисты. Первый фактор связан с ростом мировых цен на продовольствие из-за пандемии коронавируса. Второй фактор заключается в ослаблении рубля. И, наконец, третий фактор - это решение участников "цепочки от производителя до торговой сети" закрыть свои издержки.

Это объективные экономические факторы, которые повлияли на рост цен, но не на все товары, а на определенную линейку. Мы фиксировали рост цен по сегменту, который связан с зерновыми, по крупам, по сахару, по подсолнечному маслу. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

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Видео: YT / Соловьев LIVE