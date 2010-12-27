В правительстве Ленобласти рассмотрели предложения по цифровизации городского хозяйства в Гатчине и Сосновом Бору

Система таких домофонов включает в себя видеонаблюдение, видеоаналитику, возможность дистанционного управления открытия и закрытия дверей.

В правительстве Ленинградской области рассмотрели предложения по цифровизации городского хозяйства в Гатчине и Сосновом Бору.

"Гатчина и Сосновый Бор попали в число пилотов федерального проекта "умный город", и сегодня мы уже определились с базовыми решениями, которые необходимы для цифровизации этих городов. Для Гатчины это умные остановки, для Соснового Бора — умные световые опоры. Эти проекты будут ключевыми", — сказал губернатор Александр Дрозденко в ходе совещания, где обсуждались предложения по развитию "умных городов".



Так, компания "Ростелеком" вышла с предложением установить "умные" домофоны в Гатчине. Система таких домофонов включает в себя видеонаблюдение, видеоаналитику, возможность дистанционного управления открытия и закрытия дверей. От компании ООО "Сбербанк-Телеком" поступило предложение на установку "умных" павильонов ожидания городского пассажирского транспорта с электронным табло, зарядным устройством, маршрутизатором и камерами наблюдения. Кроме того, на совещании были представлены проекты системы контроля за коммунальной техникой "Монитор мэра" и интеллектуальных систем в автобусах, которые контролируют внимательность водителей и подают сигналы, если человек за рулем перестает смотреть на дорогу. "У нас в Ленинградской области около 2 тысяч единиц транспорта, которые осуществляют социальные перевозки: детей, пенсионеров, школьные автобусы и так далее. Мы заинтересованы в системах контроля внимательности в автобусах и хотели бы их внедрить на всех таких маршрутах", — сказал Александр Дрозденко.



Глава региона попросил представителей "Сбербанк-Телеком" подготовить те предложения, которые обсуждались, для возможного внедрения в Ленинградской области. "Вместе с тем, в Гатчине уже можно просчитывать внедрение этих систем, чтобы город обращался к областному правительству за финансированием элементов системы "Умный город", — сказал губернатор.

Источник: пресс-служба ЛО