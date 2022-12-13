В посольстве РФ заявили, что отправка британских танков Challenger 2 Украине приведет к ужесточению боев

Дипмиссия уверена, что Великобритания хочет усугубить украинский конфликт.

Посольство РФ в Лондоне заявило, что отправка британских танков Challenger 2 в зону боевых действий усложнит ситуацию на Украине. Об этом сообщили в ТАСС.

Политики отметили, что такая помощь Киеву не приблизит окончание боевых действий. России придется перейти к более жестоким методам.

Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя всё новые жертвы. ТАСС

Ранее на Piter.tv: очевидцы сообщили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям.

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