Посольство РФ в Лондоне заявило, что отправка британских танков Challenger 2 в зону боевых действий усложнит ситуацию на Украине. Об этом сообщили в ТАСС.
Политики отметили, что такая помощь Киеву не приблизит окончание боевых действий. России придется перейти к более жестоким методам.
Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя всё новые жертвы.
ТАСС
Ранее на Piter.tv: очевидцы сообщили о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям.
Фото: Pxhere
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