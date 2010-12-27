  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В последний день работы выставки Айвазовского в Кронштадте люди стоят в очередях 6 часов
Сегодня, 14:18
34
EvaRaskol

В последний день работы выставки Айвазовского в Кронштадте люди стоят в очередях 6 часов

0 0

Сегодня, 31 августа, в Кронштадте последний день есть возможность посетить выставку картин Ивана Айвазовского. В экспозиции представлены ранее недоступные широкому зрителю работы великого мариниста из частных коллекций. 

Как сообщают посетители выставки в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербуг", в этот день попасть в залы довольно сложно. Желающих посмотреть шедевры слишком много, а помещение вмещает около 15 человек единовременно.

Так, уже в 10 утра, в момент открытия выставки, у входа скопилась огромная очередь. На дверях здания повешены таблички, информирующие о том, что стояние в очереди может занять до шести часов.

"Организатор может закрывать очередь на посещение выставки в текущий день с 13:00 в связи с ограниченной пропускной способностью выставочного зала", – гласит одно из объявлений.

Ранее  Piter.TV сообщал, что на границе Петербурга и Финляндии скопились километровые пробки.

Фото: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербуг"

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии