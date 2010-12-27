В последний день работы выставки Айвазовского в Кронштадте люди стоят в очередях 6 часов

Сегодня, 31 августа, в Кронштадте последний день есть возможность посетить выставку картин Ивана Айвазовского. В экспозиции представлены ранее недоступные широкому зрителю работы великого мариниста из частных коллекций.

Как сообщают посетители выставки в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербуг", в этот день попасть в залы довольно сложно. Желающих посмотреть шедевры слишком много, а помещение вмещает около 15 человек единовременно.

Так, уже в 10 утра, в момент открытия выставки, у входа скопилась огромная очередь. На дверях здания повешены таблички, информирующие о том, что стояние в очереди может занять до шести часов.

"Организатор может закрывать очередь на посещение выставки в текущий день с 13:00 в связи с ограниченной пропускной способностью выставочного зала", – гласит одно из объявлений.

Ранее Piter.TV сообщал, что на границе Петербурга и Финляндии скопились километровые пробки.

Фото: Piter.TV, "ДТП и ЧП Санкт-Петербуг"