В поселке Рябово Выборгского района прошло народное гуляние "Как на масленой неделе"

Традиционно были организованы народные игры и эстафеты.

В минувшее воскресенье, 10 марта, на площади поселка Рябово Выборгского района Ленобласти прошло народное гуляние "Как на масленой неделе". Об этом информирует пресс-служба поселка.

Провожали зиму с большим размахом. До начала праздника, задавая хорошее настроение, звучали задорные, русские народные песни. Праздник начался с театрализованной постановки, в которой приняла участие театральной студии "Алиса".

Традиционно были организованы народные игры и эстафеты. Праздник не состоялся бы без главного события – сожжения чучела Масленицы, которое символизирует уход зимы. После этого всех зрителей угостили горячим чаем и блинами под задорные песни вокального ансамбля "Лада".

Мероприятие прошло при поддержке администрации Приморского городского поселения Выборгского муниципального района.

Источник: приморск-адм.рф