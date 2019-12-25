Морозно и снежно будет в Петербурге 6 декабря

Температура воздуха окажется на 16-17 градусов ниже климатической нормы.

В понедельник, 6 декабря, большую часть дня в Петербурге будет ощущаться влияние малооблачного и преимущественно сухого скандинавского антициклона. Только ближе к вечеру в городе проявит себя приближающийся с юга атмосферный фронт, который принесет с собой небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня окажется на 16-17 градусов ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут -16…-18 градусов, в Ленобласти -15…-20. Ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что минувшей ночью по Петербургу ударили морозы, каких не было 128 лет.

Фото: pexels.com