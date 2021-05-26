В Сиверском задержан мужчина, ударивший 11-летнего мальчика

По предварительным данным, конфликт на площадке произошел из-за разбросанного мусора.

Мужчина, ударивший ребенка на детской площадке в поселке Сиверский, был доставлен в полицию для разбирательства. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В полицию Гатчинского района 25 мая около восьми часов вечера поступило сообщение о том, что на детской площадке на улице Строителей в поселке Сиверский мужчина нанес травмы подростку.

Полицейскими было установлено, что, по предварительным данным, конфликт на площадке произошел из-за разбросанного мусора. Женщина прогуливалась с ребенком и сделала замечание компании подростков, также проводивших время на детской площадке. По предварительным данным, именно это и привело к возникновению конфликта, в которую вмешался супруг женщины. Он причинил травмы 11-летнему мальчику.

Подросток с ушибами обратился в больницу, откуда был отпущен после оказания медицинской помощи. В полиции 26 мая установили личность мужчины, применившего силу к несовершеннолетнему. Им оказался 41-летний местный житель. Он доставлен в полицию, где с ним проводятся необходимые процессуальные действия. В ближайшее время полицией будет возбуждено уголовное дело.

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