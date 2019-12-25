В полиции рассказали, сколько дел об избиении женщин и детей завели в Петербурге с начала этого года

В городе побили шесть женщин и троих несовершеннолетних.

В воскресенье, 16 мая, стало известно, что с начала 2021 года в Петербурге возбуждено девять уголовных дел об избиении женщин и детей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным службы, с января по май 2021 года, в городе побили шесть женщин и троих несовершеннолетних. В сравнении с прошлым годом избитыми оказалась 21 женщина и 54 подростка и ребенка, а в 2019 году — 35 женщин и всего 8 детей, согласно статистическому подсчету.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге с начала года утонуло вдвое меньше людей, чем в 2020-м.

Фото: pixabay