В Петропавловской крепости выстрелят из пушки в память о жертвах в Кемерове

На стене Нарышкина бастиона прогремит выстрел в память о произошедшем в Кемерове.

В полдень 28 марта пушка Петропавловской крепости даст залп в память о погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Отметим, что выстрелы из артиллерийской пушки на территории Петропавловской крепости в Петербурга происходчт ежедневно в 12.00. Сегодняшний залп будет посвящен жертвам трагедии, унесшей жизни более 60 человек. Выстрел из сигнального орудия произведет ветеран службы ракетно-артиллерийского вооружения Михаил Наквасин.

Напомним, что вчера Дом Национальностей предложил жителям Северной столицы написать соболезнования семьям погибших. Через три дня книга будет переправлена властям Кемерова.

