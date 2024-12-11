В поезде "Москва – Челябинск" найден пассажира с партией таблеток МДМА

Полиция нашла запрещенные вещества у одного из пассажиров.

В пассажирском поезде "Москва – Челябинск" транспортная полиция по городу Сызрани выявила мужчину с партией запрещенных веществ. Известно, что подозреваемому 26 лет, он является жителем Московской области. Стражи правопорядка обратили внимание на подозрительного человека во время обхода железнодорожного состава. При виде оперативников тот сильно нервничал. В ходе досмотра в рюкзаке пассажира полицейские нашли и изъяли пакет с запрещенными таблетками в количестве 900 штук.

Проведённая экспертиза показала, что капсулы общей массой более 400 граммов содержат в своём составе наркотическое средство МДМА. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленник рассказал следствию, что криминальный товар он забрал из тайника и вёз из российской столицы Магнитогорск, где должен был реализовать нелегальный груз. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, а также пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время подозреваемый отправлен под стражу.

В Сахалинской области четверо членов организованной группы задержаны за незаконный вылов трепанга.

Фото и видео: МВД Медиа