В подвале Эрмитажа к 2024 году появится экспозиция, которая расскажет о работе музея в годы ВОВ

В подвале Эрмитажа появится новая постоянная экспозиция, посвященная работе музея в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Выставку планируют открыть к 2024 году. А пока в музее можно увидеть небольшую выставку, на которой представлены свидетельства разрушений во время войны. Главный экспонат – осколок снаряда, который попал в Зимний дворец.
В Эрмитаже пройдет серия выставок, на которых посетителям расскажут о подвиге работников музея в годы войны. Невидимые работники фронта сделали все возможное, чтобы сохранить коллекции музея.
Ранее на Piter.tv: вышел тизер мультипликационной комедии о котах Эрмитажа.
Фото: Pxhere
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