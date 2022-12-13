В подвале Эрмитажа к 2024 году появится экспозиция, которая расскажет о работе музея в годы ВОВ

Главный экспонат – осколок снаряда, который попал в Зимний дворец.

В подвале Эрмитажа появится новая постоянная экспозиция, посвященная работе музея в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Выставку планируют открыть к 2024 году. А пока в музее можно увидеть небольшую выставку, на которой представлены свидетельства разрушений во время войны. Главный экспонат – осколок снаряда, который попал в Зимний дворец.

В Эрмитаже пройдет серия выставок, на которых посетителям расскажут о подвиге работников музея в годы войны. Невидимые работники фронта сделали все возможное, чтобы сохранить коллекции музея.

Ранее на Piter.tv: вышел тизер мультипликационной комедии о котах Эрмитажа.

Фото: Pxhere