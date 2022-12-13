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В подвале Эрмитажа к 2024 году появится экспозиция, которая расскажет о работе музея в годы ВОВ
Сегодня, 18:58
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В подвале Эрмитажа к 2024 году появится экспозиция, которая расскажет о работе музея в годы ВОВ

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Главный экспонат – осколок снаряда, который попал в Зимний дворец. 

В подвале Эрмитажа появится новая постоянная экспозиция, посвященная работе музея в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Выставку планируют открыть к 2024 году. А пока в музее можно увидеть небольшую выставку, на которой представлены свидетельства разрушений во время войны. Главный экспонат – осколок снаряда, который попал в Зимний дворец. 

В Эрмитаже пройдет серия выставок, на которых посетителям расскажут о подвиге работников музея в годы войны. Невидимые работники фронта сделали все возможное, чтобы сохранить коллекции музея.

Ранее на Piter.tv: вышел тизер мультипликационной комедии о котах Эрмитажа.

Фото: Pxhere

Теги: великая отечественная война, выставка, работа эрмитажа в годы вов, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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