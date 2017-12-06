В подборку самых крутых роликов Youtube за 2017 год попал клип "Кольщик" "Ленинграда"

Актер и режиссер Люк Бержерон выложил подборку из 314 самых эффектных видео 2017 года. Туда вошел и фрагмент клипа группировки "Ленинград" на песню "Кольщик".

Актер и режиссер Люк Бержерон в конце каждого года публикует ролик с нарезкой фрагментов сотен разных роликов, которые опубликовали за год на Youtube. В 2017 году вышел уже десятый его сборник. В этот раз в него вошли отрывки из 314 видеозаписей. В том числе туда попал и начальный кадр клипа "Кольщик" группировки "Ленинград". Эпичное видео от создатели "Хардкора" Ильи Найшуллера появляется под 54 номером (примерно 01.38 на видео).

В ролике много подборок трюков экстермалов: велосипедистов, роллеров, лыжников, руферов. Много и трогательных роликов: розыгрыши от звезд, умиляющиеся дети, атаковавшая хозяина куча щенков. Попали в ролик и эффектные предложения руки и сердца, а также трогательные моменты со свадеб. Красивые креативные танцы со всего мира.

Полный клип "Ленинграда" - "Кольщик":

Основной фишкой клипа стал обратный порядок действий в нем. Но проследить события можно и в "обратном" клипе: пользователи Сети прокрутили новый клип "Ленинграда" наоборот.

Видео: Youtube / Luc Bergeron