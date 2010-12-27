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В петербургском метро рассказали, почему поручень эскалатора движется быстрее ступенек
Сегодня, 18:56
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alexandra08
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В петербургском метро рассказали, почему поручень эскалатора движется быстрее ступенек

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Поручни и ступени - два разных механизма, а, соответственно -  две разные скорости работы.

В петербургской подземке объяснили, почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек. Полезной статьей поделились на телеграм-канале "Метро. Повседневности".

Оказывается, за движение ступенек эскалатора и поручней отвечают разные механизмы. Ступени приводит в действие один большой электропривод. Поручни в общем механизме прокручиваются тяговой цепью через отдельный блок, не связанный с электроприводом. Проще говоря, поручни и ступени – два разных механизма, а, соответственно -  две разные скорости работы.

Синхронизировать работу поручней и эскалатора возможно, но это бессмысленно.  Во-первых, это трудный процесс. Придётся постоянно поддерживать единство в работе систем. Вдобавок, это нецелесообразно, ведь при нормальной работе эскалатора разница скоростей составляет всего 2 процента.

Телеграм-канал  "Метро. Повседневности" 

Из-за этих "двух процентов" пассажиры метро частенько переставляют руку поближе к себе, когда держаться за перила эскалатора. Оданко, стоит согласиться, что жуткого дискомфорта эта особенность не приносит.

Фото: телеграм-канал "Метро. Повседневности".

Теги: гуп петербургский метрополитен , метро повседневности , метро спб , перила эскалатора , ступени эскалатора , эскалатор
Категории: Новости СПб

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