В петербургском метро рассказали, почему поручень эскалатора движется быстрее ступенек

Поручни и ступени - два разных механизма, а, соответственно - две разные скорости работы.

В петербургской подземке объяснили, почему поручень на эскалаторе движется быстрее ступенек. Полезной статьей поделились на телеграм-канале "Метро. Повседневности".

Оказывается, за движение ступенек эскалатора и поручней отвечают разные механизмы. Ступени приводит в действие один большой электропривод. Поручни в общем механизме прокручиваются тяговой цепью через отдельный блок, не связанный с электроприводом. Проще говоря, поручни и ступени – два разных механизма, а, соответственно - две разные скорости работы.

Синхронизировать работу поручней и эскалатора возможно, но это бессмысленно. Во-первых, это трудный процесс. Придётся постоянно поддерживать единство в работе систем. Вдобавок, это нецелесообразно, ведь при нормальной работе эскалатора разница скоростей составляет всего 2 процента. Телеграм-канал "Метро. Повседневности"

Из-за этих "двух процентов" пассажиры метро частенько переставляют руку поближе к себе, когда держаться за перила эскалатора. Оданко, стоит согласиться, что жуткого дискомфорта эта особенность не приносит.

Фото: телеграм-канал "Метро. Повседневности".