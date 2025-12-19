В петербургском "Перекрестке" выявили 25 нелегальных трудовых мигрантов

Правоохранители провели масштабную проверку в распределительном центре и магазинах сети в Петербурге.

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила нарушения миграционного законодательства среди работников сети магазинов "Перекрёсток". Профилактический рейд прошёл на распределительном центре на Московском шоссе, а также в торговых точках на Пулковском шоссе и улице Савушкина.

В ходе мероприятия сотрудники правоохранительных органов проверили документы у почти 300 человек. Среди них оказалось 104 иностранных гражданина. По результатам проверки в отношении 25 человек составили административные протоколы за нарушения миграционных правил.

Восьми иностранцам аннулировали действующие рабочие патенты. В отношении этих граждан теперь будет применена мера в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. Параллельно сотрудники ГИБДД проверили около 70 единиц грузового транспорта на территории распределительного центра. Итогом стало составление 10 административных протоколов за различные нарушения Правил дорожного движения.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области