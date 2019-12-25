Дело о присвоении 7,8 миллионов рублей, выделенных на ремонт дамбы "Красного Бора", дошло до суда

Из выделенных 23 миллионов на ремонт потратили всего 15.

В суд Петербурга направили материалы уголовного дела по статье "мошенничество": гендиректор госпредприятия и начальник строительной фирмы подозреваются в хищении бюджетных средств, будучи в сговоре. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Предполагается, что подозреваемые украли 7,8 миллиона рублей из выделенных средств на капитальный ремонт дамб. Специалисты осмотрели дамбы и выявили, что они находятся в аварийном состоянии: песок для реконструкции дамбы был заменен на строительный мусор.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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