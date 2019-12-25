  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дело о присвоении 7,8 миллионов рублей, выделенных на ремонт дамбы "Красного Бора", дошло до суда
Сегодня, 22:40
84
arteliseev

Дело о присвоении 7,8 миллионов рублей, выделенных на ремонт дамбы "Красного Бора", дошло до суда

0 0

Из выделенных 23 миллионов на ремонт потратили всего 15.

В суд Петербурга направили материалы уголовного дела по статье "мошенничество": гендиректор госпредприятия и начальник строительной фирмы подозреваются в хищении бюджетных средств, будучи в сговоре. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону. 

Предполагается, что подозреваемые украли 7,8 миллиона рублей из выделенных средств на капитальный ремонт дамб. Специалисты осмотрели дамбы и выявили, что они находятся в аварийном состоянии: песок для реконструкции дамбы был заменен на строительный мусор.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. 

Ранее мы писали, что Бекмамбетов рассказал, как снять фильм в условиях пандемии.

Фото: pixabay

Теги: мошенничество, петербург, судебное разбирательство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии