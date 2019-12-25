В первом полугодии 2022 года на территории ОЖД произошло 9 ДТП на ж/д переездах

Три ДТП было зафиксировано на переездах в Ленинградской области.

В первом полугодии 2022 года на территории ОЖД произошло 9 ДТП на железнодорожных переездах, в которых пострадало шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Три ДТП было зафиксировано на переездах в Ленинградской области, по два – в Тверской области и Республике Карелия, по одному – в Мурманской и Псковской областях.

Причиной происшествий стали нарушения водителями ПДД – выезд автомобилей на переезд на запрещающий сигнал светофора или перед близко идущим поездом, а также пересечение железной дороги вне оборудованного переезда.

Ранее стало известно, что пять новых локомотивов поступило на ОЖД в первом полугодии.

Фото: Telegram / Спб-Главный